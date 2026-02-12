Il mito di Armin Zoeggeler | da Cannibale in pista a guru da dt!

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo, la costruzione della pista per slittino, bob e skeleton ha attirato molte critiche, soprattutto per i costi elevati. La questione si intreccia con il nome di Armin Zoeggeler, che da campione di slittino si è trasformato in una figura di spicco anche come allenatore. La sua storia, tra successo in pista e nuovi ruoli, torna sotto i riflettori in questa fase di grandi investimenti e polemiche.

La costruzione del budello a Cortina d’Ampezzo in occasione delle Olimpiadi Invernali ha fatto parecchio discutere, anche per via dei costi previsti per la messa in opera della pista riservata a slittino, bob e skeleton. La spesa di 118 milioni di euro ha creato parecchie polemiche ed è destinata a fare discutere anche in futuro, intanto l’Italia ha già festeggiato due medaglie d’oro (VoetterOberhofer e RiederKainzwaldner nei doppi) e un bronzo (Dominik Fischnaller nel singolo), senza dimenticarsi della quarta piazza di Verena Hofer. Il tutto in attesa della staffetta di slittino e delle gare di skeleton e bob che animeranno la seconda parte dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

il mito di armin zoeggeler da cannibale in pista a guru da dt

© Oasport.it - Il mito di Armin Zoeggeler: da Cannibale in pista a guru da dt!

Approfondimenti su Cortina d Ampezzo olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler accenderanno la fiamma olimpica a Olimpia

Armin Zoeggeler: “Non aver fatto gare a Cortina nella pausa natalizia non è stato un grosso problema”

Armin Zoeggeler, direttore tecnico della nazionale italiana di slittino, commenta che la pausa natalizia senza gare a Cortina non ha rappresentato un problema significativo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cortina d Ampezzo olimpiadi

Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Slittino; La folle notte dello slittino azzurro è il riscatto di una pista 'tanto criticata ma che rappresenta il nostro futuro'; Chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer: dominatrici da pioniere, la gemma olimpica per l’immortalità; Arianna Fontana a -1 da Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.