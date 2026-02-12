Il mito di Armin Zoeggeler | da Cannibale in pista a guru da dt!

Durante le Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo, la costruzione della pista per slittino, bob e skeleton ha attirato molte critiche, soprattutto per i costi elevati. La questione si intreccia con il nome di Armin Zoeggeler, che da campione di slittino si è trasformato in una figura di spicco anche come allenatore. La sua storia, tra successo in pista e nuovi ruoli, torna sotto i riflettori in questa fase di grandi investimenti e polemiche.

La costruzione del budello a Cortina d’Ampezzo in occasione delle Olimpiadi Invernali ha fatto parecchio discutere, anche per via dei costi previsti per la messa in opera della pista riservata a slittino, bob e skeleton. La spesa di 118 milioni di euro ha creato parecchie polemiche ed è destinata a fare discutere anche in futuro, intanto l’Italia ha già festeggiato due medaglie d’oro (VoetterOberhofer e RiederKainzwaldner nei doppi) e un bronzo (Dominik Fischnaller nel singolo), senza dimenticarsi della quarta piazza di Verena Hofer. Il tutto in attesa della staffetta di slittino e delle gare di skeleton e bob che animeranno la seconda parte dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Armin Zoeggeler, direttore tecnico della nazionale italiana di slittino, commenta che la pausa natalizia senza gare a Cortina non ha rappresentato un problema significativo.

La leggenda del Cannibale (6 medaglie olimpiche da campione, 2 ori) continua anche in versione C.t Nel marzo 2025, il giorno dell'inaugurazione della nuova pista Eugenio Monti di Cortina, Armin Zoeggeler era in un angolo, quasi si nascondeva. Aveva x.com

