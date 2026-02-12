Il meteo fa slittare il Carnevale di Trento | quando ci sarà la sfilata

La sfilata di Carnevale a Trento è stata rinviata. Le previsioni meteo brutte per il fine settimana hanno convinto gli organizzatori a spostare la festa di tre giorni. La sfilata, prevista originariamente per sabato 14 febbraio, si terrà ora martedì 17.

Le previsioni meteo, per il fine settimana, non promettono bene e, quindi, la sfilata di Carnevale a Trento slitta da sabato 14 a martedì 17 febbraio.Non cambia il programma dell'evento: a partire dalle 14.30, ci sarà la coinvolgente sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici, che partirà.

