Il menù per San Valentino 2026 di Alessandro Borghese | quanto costa la cena nel ristornate di Milano
A Milano, il ristorante di Alessandro Borghese propone un menù speciale per San Valentino 2026. Il locale punta sulla semplicità, ma con un tocco di lusso, combinando piatti ispirati a miti e olimpiadi. La cena costa circa 150 euro a persona e include diverse portate, tutte pensate per celebrare l’amore in modo originale.
AB-Il lusso della semplicita?, il noto ristorante di Alessandro Borghese, celebra l'amore con un menù speciale che unisce mito e olimpiadi: ecco l'idea dietro gli special e quanto costa.🔗 Leggi su Fanpage.it
