Il menù per San Valentino 2026 di Alessandro Borghese | quanto costa la cena nel ristornate di Milano

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, il ristorante di Alessandro Borghese propone un menù speciale per San Valentino 2026. Il locale punta sulla semplicità, ma con un tocco di lusso, combinando piatti ispirati a miti e olimpiadi. La cena costa circa 150 euro a persona e include diverse portate, tutte pensate per celebrare l’amore in modo originale.

AB-Il lusso della semplicita?, il noto ristorante di Alessandro Borghese, celebra l'amore con un menù speciale che unisce mito e olimpiadi: ecco l'idea dietro gli special e quanto costa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Alessandro Borghese

Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese: quanto costa il cenone nel suo ristorante a Venezia

Il menù di Capodanno 2026 di Alessandro Borghese a Venezia offre un’esperienza gastronomica raffinata per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese? Costa 500 euro: si va dai mini hot dog alla ‘prima cacio e pepe’ del 2026

Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese, dal costo di 500 euro, offre un’esperienza culinaria che si estende fino alla mezzanotte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alessandro Borghese

Argomenti discussi: San Valentino 2026: i menu di 50 ristoranti da 45 a 750 euro; Cena di San Valentino 2026: i menu dei ristoranti; San Valentino: 9 ristoranti romantici per un cena d'amore sul lago di Como; L’amore passa, la fame no: ristoranti MICHELIN per San Valentino.

il menù per sanIl menù di San Valentino: una promessa sussurrata tra una portata e un buon caliceNel giorno in cui l’ amore si mette a tavola, il menù della cena di San Valentino diventa molto più di una semplice sequenza di piatti: è un racconto, un gesto, una promessa sussurrata tra una portata ... lasicilia.it

il menù per sanSan Valentino per Lui e per Lei. 15 regali per celebrare l’amore a 10, 20 e 30 euroLa festa degli innamorati merita di essere festeggiata con il dono giusto. Vediamo i migliori regali San Valentino per lui e per lei a meno di 30 euro ... dilei.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.