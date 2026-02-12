Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

L’Italia ha già conquistato 14 medaglie ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Finora, gli atleti azzurri hanno vinto cinque ori, due argenti e sette bronzi. Le discipline che hanno portato medaglie includono lo slittino, lo sci alpino, il pattinaggio di velocità e short track, il biathlon, il snowboard, il pattinaggio artistico, il curling e lo sci di fondo. Per ora, nessuna medaglia è arrivata nel salto con gli sci, il bob, lo skeleton, l’hockey su ghiaccio,

AGI - L'Italia è già a quota 14 nel medagliere olimpico di Milano Cortina 2026. Spor t Oro 5 Argento 2 Bronzo 7 Totale 14 Slittino 2 0 1 3 Sci alpino 1 1 2 4 Pattinaggio di velocità su ghiaccio 1 0 1 2 Pattinaggio di velocità short track 1 0 0 1 Biathlon 0 1 0 1 Snowboard 0 0 1 1 Pattinaggio artistico 0 0 1 1 Curling 0 0 1 1 Sci di fondo 0 0 0 0 Salto con gli sci 0 0 0 0 Bob 0 0 0 0 Skeleton 0 0 0 0 Hockey su ghiaccio 0 0 0 0 Combinata nordica 0 0 0 0 Sci freestyle 0 0 0 0. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026 L’Italia spera in una buona prova ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Italia a quota 11 medaglie: l'oro di fontana e gli azzurri protagonisti; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Il medagliere di Milano Cortina 2026: l’Italia è seconda a quota 14 medaglie. Il Medagliere delle Olimpiadi Invernali 2026 aggiornato: la posizione dell’Italia e la classifica completaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie ... fanpage.it Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia seconda e con più podi della Norvegia!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it Scoppia un caso nella nazionale finlandese di salto con gli sci a Milano-Cortina 2026 Igor Medved è stato cacciato dalle Olimpiadi - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.