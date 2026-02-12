Il matrimomio perfetto commedia brillante regia Francesco Capotorto

Questa sera il Teatro Angioino di Mola di Bari si prepara ad accogliere la commedia brillante

La Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto, e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari, • Ven. 27 - Sab. 28 Febbraio h. 21 e Dom. 01marzo 2026 h.19 “ Il MATRIMONIO PERFETTO” Di R. Hawdon. Commedia brillante. Adattamento e regia di Francesco Capotorto -Scena Francesca Francese- Costumi Marilena Palattella – Musiche originali Paolo Daniele – Allestimento scenico Filippo Affatati – Direttore di scena Donato Roca. Con Giovanna Moccia – Nicola Desilvio – Nunzio Dellerba – Stefania Fasano – Antonio Romano – Emanuela Pietanza – Vanna MocciaUna commedia scoppiettante, divertentissima, che ha conquistato critica e pubblico, dai ritmi incalzanti e talvolta frenetici, ricca di equivoci, sottintesi e allusioni, dove è sufficiente una semplice mattinata per trasformare un matrimonio perfetto nel "più grande disastro nella storia dei matrimoni".🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Teatro Angioino

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Angioino

Argomenti discussi: Il Matrimonio Perfetto commedia brillante di R. Hawdon regia F. Capotorto Comp. Teatro d'Oggi.

Il discorso perfetto, Rai 3/ Trama e cast della commedia francese di Laurent Tirard, oggi 7 agosto 2025La prima serata di Rai 3, giovedì 7 agosto 2025, alle 21:20, prevede la messa in onda della commedia francese, del 2020, Il discorso perfetto. Con il titolo originale Le discours, il soggetto è tratto ... ilsussidiario.net

Continua a Mola di Bari la XXV STAGIONE di PROSA 2025/26 del Teatro Angioino , con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto e il Patrocinio del Comune. In scena sabato 14 febbraio 2026 h.21 la COMPAGNIA INSTABILE NAPOLINSCENA (Taranto) i - facebook.com facebook