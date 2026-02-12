Il malato immaginario famosa opera di Molière al teatro dadà di Castelfranco Emilia

Questa sera il teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita la rappresentazione de

La Stagione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia prosegue lunedì 16 febbraio alle ore 20.30 con Il malato immaginario di Molière, diretto da Andrea Chiodi e con in scena Tindaro Granata e Lucia Lavia insieme a un nutrito cast composto da Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi, Ottavia Sanfilippo.Non è la prima volta che Tindaro Granata e Andrea Chiodi lavorano insieme sui classici: dopo La locandiera di Goldoni e La bisbetica domata di Shakespeare, ora portano in scena uno dei testi più fortunati di Molière, Il malato immaginario, nell’adattamento e traduzione di Angela Dematté.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Castelfranco Emilia

Il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita il collettivo Sotterraneo con lo spettacolo

Il teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita giovedì 15 gennaio alle ore 20 la rappresentazione del

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Castelfranco Emilia

MALATO IMMAGINARIO, COME MORIRE DA SANIDomanda: si può morire pur essendo perfettamente sani? No, certo: a meno di un incidente, o un omicidio più o meno volontario, premeditato (senz’altro da una moglie che ti odia, se sei ricco e catarro ... opinione.it

Secondo appuntamento per la rassegna di incontri "Il Salotto dei Libri" ` . vi aspettiamo alla Biblioteca comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia per un nuovo appuntamento del nostro salotto - facebook.com facebook