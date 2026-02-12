Il liceo classico di Apricena si aggiudica un podio tutto ‘mitologico’

Questa mattina, il liceo classico di Apricena ha conquistato un importante riconoscimento durante la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2026. Gli studenti hanno ottenuto un podio tutto ‘mitologico’, dimostrando ancora una volta di essere tra le migliori scuole in Italia nel campo delle materie classiche. La scuola ha messo in mostra il suo impegno nello studio delle radici antiche, rafforzando la propria posizione nell’ambito dell’istruzione.

Durante la premiazione nazionale del concorso letterario 'Ve lo racconto io il mito', organizzato dall'associazione Antico&Moderno, tenutasi il 10 febbraio, la classe 1A del Liceo classico di Apricena ha conquistato il secondo posto su oltre 500 partecipanti con il racconto 'E??? – il mito del polpo.', un'opera capace di attualizzare la tradizione con originalità e spirito critico. Questi traguardi smentiscono il vecchio pregiudizio del Liceo Classico come un percorso basato sulla sterile fatica mnemonica: "Al "Federico II', la cultura classica è vissuta come una palestra per chi vuole andare a fondo delle cose e sviluppare quella consapevolezza che permette di essere leader della propria vita" ha affermato la dirigente scolastica, prof.

In Parlamento si discute di tornare ai vecchi nomi per gli anni del liceo classico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

