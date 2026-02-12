Un nuovo capitolo si apre nel caso della maestrina. Dopo le polemiche, il ministro degli Esteri francese ha annunciato che il 23 febbraio chiederà le dimissioni dell’Albanese al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. La vicenda continua a far discutere, mentre si rincorrono le voci e le reazioni di chi segue da vicino la vicenda.

Ahiahi guai in vista per l'Albanese. Il 23 febbraio nientepopodimeno che il ministro degli Esteri Francese chiederà le sue dimissioni al Consiglio dei diritti umani dell'Onu. L'istanza di licenziamento si è resa doverosa dopo l'intervento della relatrice a un forum del network Al Jazeera noto per essere il patinato piazzista dei Fratelli Musulmani. La nostra Albanese, senza kefiah ma con blazer maschile e camicia con colletto a punta di lancia, introdotta grazie a un curriculum ricco di encomi ("ha un eccellente talento ed equidistanza, è una voce giuridica indipendente in difesa della giustizia e dei diritti dei popoli") era in ottima compagnia: il ministro degli esteri del regime terroristico iraniano che si è distinto nella repressione delle proteste di piazza, e il capo dell'ufficio politico di Hamas Khaled Meshaal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il licenziamento molto meritato della maestrina

