Il governo statunitense dice che l’operazione anti-immigrazione in Minnesota sta finendo

Il governo degli Stati Uniti annuncia che l’operazione contro l’immigrazione in Minnesota sta per concludersi. Dopo mesi di interventi, gli agenti federali sono stati accusati di aver usato metodi violenti e discriminatori. Due persone sono state uccise durante le operazioni, che hanno scatenato proteste e forte tensione nella regione. La fine delle operazioni arriva dopo un lungo periodo di caos e polemiche.

Dopo che per mesi gli agenti federali hanno usato metodi violenti e discriminatori, uccidendo due persone e creando enorme caos Giovedì Tom Homan ha detto che l'estesa operazione anti-immigrazione voluta dal presidente Donald Trump in Minnesota sta volgendo al termine. Homan è il funzionario che a gennaio era stato incaricato dall'amministrazione di prendere in gestione l'operazione, in sostituzione del precedente referente, il capo della Border Patrol Gregory Bovino. Bovino era stato molto criticato per i metodi brutali adottati dai suoi agenti e per aver giustificato o cercato di presentare in modo fuorviante gli omicidi di Renee Good e Alex Pretti.

