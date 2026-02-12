Il Gabibbo picchiato a Milano l’aggressione per strada mai successa prima | la reazione del ragazzo infastidito – Il video

Questa mattina a Milano, il Gabibbo è stato protagonista di un episodio insolito e violento. Un ragazzo ha spinto la mascotte e poi l’ha fatto cadere a terra con forza. L’episodio è stato ripreso e sta facendo il giro sui social. Per ora non ci sono dettagli sulle motivazioni dell’aggressione, ma si tratta di un fatto che nessuno si aspettava, visto che il personaggio è molto amato e non ha mai subito un’aggressione simile in passato.

Prima una spinta e poi la caduta rovinosa a terra. A essere vittima dell'aggressione è il Gabibbo, la celebre mascotte del programma televisivo satirico Striscia la notizia. Le immagini andranno in onda questa sera su Canale Cinque e, precisa Mediaset, immortalano la prima volta in 36 anni di carriera in cui il Gabibbo viene malmenato. L'aggressione per strada a Milano. L'episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzo rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia la notizia: quella su chi occupa indebitamente il posto auto dei disabili e quella su chi non paga il biglietto della metropolitana, saltando i tornelli.

