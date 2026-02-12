Il Gabibbo picchiato a Milano | è la prima volta in 35 anni

Il Gabibbo è stato aggredito ieri a Milano, segnando una svolta inattesa dopo quasi 36 anni di carriera senza incidenti. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove l’ospite di Striscia la Notizia è stato colpito durante una lite di piazza. La polizia sta già indagando per capire cosa abbia portato all’aggressione e se ci siano motivi specifici dietro l’attacco. Per ora, il personaggio televisivo sta bene, ma l’evento ha suscitato scalpore tra i cittadini e i fan.

Milano, 12 febbraio 2026 – Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in quasi 36 anni di carriera. Le immagini, annuncia Mediaset in una nota, si vedranno stasera – giovedì 12 febbraio – su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la Notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Cinque puntate speciali condotte da Greggio e Iacchetti Servizio in metropolitana. L'episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi o c cupa indebitamente il posto dei disabi li e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli.

