Il futuro del liceo Marconi La Provincia accelera Ma il sindaco non ci sta

La Provincia ha deciso di rafforzare il suo progetto per il liceo Marconi, puntando a trasformare la sede de La Scala nella scuola definitiva. Il Comune invece non ci sta e si oppone, creando un’ulteriore tensione sulla gestione futura dell’istituto. La questione resta aperta e ancora tutta da definire.

Comune e Provincia sempre più distanti sul futuro del liceo Marconi. La Provincia l'ha messo nero su bianco il proposito di dare alla sede de La Scala la veste definitiva per la scuola. Per tante ragioni. Compresi i "tempi certi e più brevi per l'operazione di acquisto (considerata l'opzione e il relativo prezzo già previsti nel contratto di locazione in corso) e adeguamento rispetto ai tempi necessari per una nuova costruzione". Ma non solo: "risparmio sulle opere di urbanizzazione, in quanto il fabbricato esistente è ubicato in zona già urbanizzata ed è pertanto dotato di tutti i servizi necessari (impianti a rete, energia elettrica, fibra, etc.

