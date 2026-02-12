Il freddo può favorire gli infarti? Le dritte degli esperti per proteggere il cuore
Con l’arrivo delle temperature più rigide, gli esperti mettono in guardia sui rischi che il freddo può portare al cuore. Quando fa molto freddo, i vasi sanguigni si restringono, la pressione sanguigna aumenta e il cuore deve lavorare di più. Questi fattori aumentano il rischio di infarto, soprattutto per chi ha già problemi di cuore o altre patologie. Gli specialisti consigliano di vestirsi bene, evitare sforzi e prestare attenzione ai segnali che il corpo manda. È importante non sottovalutare i sintomi e intervenire subito, perché
Con l'arrivo di una nuova ondata di freddo, e gli improvvisi sbalzi di temperatura che stiamo sperimentando in quest'ultima parte di gennaio, le persone più fragili e che convivono già con una patologia cardiaca devono prestare ancora più attenzione. Le basse temperature, soprattutto nel pieno dell'inverno, rappresentano uno stress aggiuntivo per il cuore e per l’intero apparato cardiovascolare, ma con pochi e semplici accorgimenti è possibile mettersi al riparo dal rischio di conseguenze gravi. Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore di Anmco e direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ha spiegato all'Adnkronos Salute cosa accade al nostro organismo quando il termometro scende repentinamente e come mettersi al riparo dai rischi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Freddo Corpo
Freddo nemico del cuore, il cardiologo: “Evitare gli sbalzi, in casi rari può causare infarti”
Con l'arrivo di un’ondata di freddo, è importante prestare attenzione alla salute cardiovascolare.
Freddo e gelo, come proteggere tubi e contatori dell'acqua: i consigli degli esperti
Con l'arrivo delle temperature sotto zero, è importante adottare alcune precauzioni per proteggere tubi e contatori dell'acqua dai danni causati dal gelo.
Ultime notizie su Freddo Corpo
Argomenti discussi: Freddo e salute, la cardiologa Lorenza Pratali: Si può correre o andare in bici a basse temperature; San Valentino con il freddo e la neve: temperature giù fino a 8°C in Italia; Meteo, cos'è lo stratwarming e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane; Cosa sapere per proteggere l’auto elettrica dalla neve.
Freddo e salute, la cardiologa Lorenza Pratali: «Si può correre o andare in bici a basse temperature»Lorenza Pratali Sono arrivati i giorni più freddi dell’anno. Per chi ama la montagna innevata, e ha atteso a lungo di poter faticare con ai piedi le ciaspole o gli ... ilmessaggero.it
Con il calo termico arrivano prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteriCon la discesa delle temperature iniziano ad emergere alcuni rischi per il corpo umano e dal punto di vista infettivo si vedono le prime infezioni delle vie respiratorie. Accade infatti che il ... notizie.tiscali.it
Con il freddo di febbraio è importante prendersi cura della pelle e favorire il rinnovo cellulare Lo Scrub Viso Peeling Effect di Lovrén è il prodotto perfetto perché esfolia delicatamente eliminando impurità e cellule morte, mentre la sua texture cremosa avvolg - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.