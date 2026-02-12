Con l’arrivo delle temperature più rigide, gli esperti mettono in guardia sui rischi che il freddo può portare al cuore. Quando fa molto freddo, i vasi sanguigni si restringono, la pressione sanguigna aumenta e il cuore deve lavorare di più. Questi fattori aumentano il rischio di infarto, soprattutto per chi ha già problemi di cuore o altre patologie. Gli specialisti consigliano di vestirsi bene, evitare sforzi e prestare attenzione ai segnali che il corpo manda. È importante non sottovalutare i sintomi e intervenire subito, perché

Con l'arrivo di una nuova ondata di freddo, e gli improvvisi sbalzi di temperatura che stiamo sperimentando in quest'ultima parte di gennaio, le persone più fragili e che convivono già con una patologia cardiaca devono prestare ancora più attenzione. Le basse temperature, soprattutto nel pieno dell'inverno, rappresentano uno stress aggiuntivo per il cuore e per l’intero apparato cardiovascolare, ma con pochi e semplici accorgimenti è possibile mettersi al riparo dal rischio di conseguenze gravi. Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore di Anmco e direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ha spiegato all'Adnkronos Salute cosa accade al nostro organismo quando il termometro scende repentinamente e come mettersi al riparo dai rischi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il freddo può favorire gli infarti? Le dritte degli esperti per proteggere il cuore

Approfondimenti su Freddo Corpo

Con l'arrivo di un’ondata di freddo, è importante prestare attenzione alla salute cardiovascolare.

Con l'arrivo delle temperature sotto zero, è importante adottare alcune precauzioni per proteggere tubi e contatori dell'acqua dai danni causati dal gelo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Freddo Corpo

Argomenti discussi: Freddo e salute, la cardiologa Lorenza Pratali: Si può correre o andare in bici a basse temperature; San Valentino con il freddo e la neve: temperature giù fino a 8°C in Italia; Meteo, cos'è lo stratwarming e cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane; Cosa sapere per proteggere l’auto elettrica dalla neve.

Freddo e salute, la cardiologa Lorenza Pratali: «Si può correre o andare in bici a basse temperature»Lorenza Pratali Sono arrivati i giorni più freddi dell’anno. Per chi ama la montagna innevata, e ha atteso a lungo di poter faticare con ai piedi le ciaspole o gli ... ilmessaggero.it

Con il calo termico arrivano prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteriCon la discesa delle temperature iniziano ad emergere alcuni rischi per il corpo umano e dal punto di vista infettivo si vedono le prime infezioni delle vie respiratorie. Accade infatti che il ... notizie.tiscali.it

Con il freddo di febbraio è importante prendersi cura della pelle e favorire il rinnovo cellulare Lo Scrub Viso Peeling Effect di Lovrén è il prodotto perfetto perché esfolia delicatamente eliminando impurità e cellule morte, mentre la sua texture cremosa avvolg - facebook.com facebook