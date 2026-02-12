Il festival del libro oggi presentato in consiglio regionale alla presenza di Saccardi Casini Tomasi

Questa mattina il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena è stato presentato ufficialmente in Consiglio regionale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti come Saccardi, Casini e Tomasi, che hanno ascoltato le novità e i progetti per questa edizione. La presentazione è stata l’occasione per mettere in luce l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e coinvolgere tutta la regione.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Questa mattin a il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena è arrivato al Consiglio Regionale della Toscana per una presentazione ufficiale alla stampa toscana. Erano presenti per questa speciale occasione Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, la consigliera Roberta Casini e il consigliere Alessandro Tomasi. A parlare del festival al tavolo delle istituzioni sono andati il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, l'assessora Francesca Nassini, la libraia Katia Albertoni in rappresentanza di Mondadori Point e due ragazzi del gruppo di 26 studenti che quest'anno animeranno e condurranno il festival: Camilla Caselli in rappresentanza dell'Istituto G.

