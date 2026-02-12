Il dramma dello sport palestinese | in attacchi Israele 800 vittime fra atleti e staff

Gli attacchi di Israele hanno colpito anche il mondo dello sport palestinese. In tutto, sono 800 le vittime tra atleti e staff, tra morti e feriti. Lo sport, che dovrebbe essere un momento di svago e unione, si trova nel mezzo di questa tragedia. Le strutture sportive sono state distrutte o danneggiate, e molti atleti hanno perso amici e colleghi in queste violenze. La situazione resta molto difficile e i continui scontri rischiano di mettere in ginocchio anche questa parte di vita quotidiana.

Lo sport non è rimasto “immune” dalla “distruzione” che ha riguardato “tutto il popolo palestinese “. Sono le parole pronunciate dall ‘ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abuamara, in un incontro con la stampa organizzato in concomitanza con lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Milano Cortina che sono l’occasione per fare un punto della situazione del movimento sportivo palestinese dopo il ritorno della guerra su vasta scala a Gaza in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Morti in bombardamenti circa 800 fra atleti e membri staff. Jibril Rjoub, presidente del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Calcio Palestinese ha sottolineato come “colpire lo sport palestinese” sia stato a suo dire “uno dei primi punti dell’agenda” di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il dramma dello sport palestinese: in attacchi Israele 800 vittime fra atleti e staff Approfondimenti su Sport Palestinese Israele, un attentatore palestinese uccide due persone in due attacchi nel nord Ieri sera a Piumazzo il Galà dello Sport, premiati più di cento atleti Mercoledì sera a Piumazzo si è svolto il Quarto Galà dello Sport, organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sport Palestinese Argomenti discussi: Straziante e da incubo: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport; Dramma Vonn, un urlo nel silenzio: la sfida estrema finisce in lacrime; Giorno del Ricordo: Il dramma delle foibe non si può dimenticare; Lindsey Vonn e l'ossessione del limite: quando il coraggio diventa un rischio. Il dramma dello sport palestinese: in attacchi Israele 800 vittime fra atleti e staffLo sport non è rimasto immune dalla distruzione che ha riguardato tutto il popolo palestinese. Sono le parole pronunciate dall'ambasciatrice palestinese ... lapresse.it La rassegna stampa «Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sportLa tragedia sportiva che ha coinvolto la sciatrice statunitense Lindsey Vonn continua a essere un argomento importante per i media. L'amaro epilogo della sua rimonta dopo la caduta nella discesa olimp ... bluewin.ch Dramma a Sarzana, in Liguria, dove un uomo prossimo allo sfratto si è ucciso a coltellate alla vista dell’ufficiale giudiziario Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/02/05/suicidio-sfratto-sarzana/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.