Il disappunto di Goggia dopo l' errore in gara | Ero davanti 7 decimi Onore e merito a Federica

La gara di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina si è conclusa con una sorpresa. Sofia Goggia, che era in testa con sette decimi di vantaggio, ha commesso un errore e ha perso la vittoria. Nonostante la delusione, ha riconosciuto il merito di Federica Brignone, che ha conquistato il oro nel SuperG femminile. Goggia si è detta dispiaciuta, ma ha anche ammesso che Brignone ha fatto meglio.

Le parole di Sofia Goggia dopo l'errore al SuperG femminile di oggi - giovedì 12 febbraio - alle Olimpiadi di Milano Cortina: «Sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e lo Scarpadon, il rischio era andare troppo a sinistra e perdere la corda. Avevo una linea più stretta e non sono riuscita a prendere la corda delle singole dopo. Ho sciato fortissimo e non pensavo di essere davanti sette decimi, ma le gare vanno portate in fondo». Ha aggiunto: «Per Federica, con tutto quello che ha passato, non è facile tornare così. Questo superG è nelle sue corde, onore e merito a lei oggi».

