Il dibattito | Il diritto di contare

In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Museo della Scienza Post si apre al pubblico con una serie di eventi e iniziative. La giornata diventa l’occasione per parlare di diritti, pari opportunità e di quanto ancora bisogna fare per superare le barriere di genere nel mondo della ricerca e della scienza. Le sale del museo si riempiono di studenti, scienziate e attivisti che discutono, raccontano esperienze e cercano soluzioni pratiche. È un momento di confronto diretto, senza fronzoli, per spingere avanti un tema
PERUGIA – In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Museo della Scienza Post si trasforma nel cuore pulsante di una riflessione necessaria e urgente. La Provincia ha organizzato “ Scienziate di ieri e di oggi: il diritto di contare, il dovere di cambiare ”. Obiettivo: scardinare i pregiudizi di genere che ancora oggi limitano l’accesso e la progressione delle carriere femminili nelle discipline STEM. A fare i saluti istituzionali è stata la consigliera provinciale Francesca Pasquino che ha spiegato le motivazioni dell’iniziativa voluta proprio in occasione della Giornata Nazionale STEM. 🔗 Leggi su Lanazione.it
