Il senatore M5S Riccardo Lorefice ha dichiarato che il debito comune ci ha salvati e ha criticato la scelta di Giorgia Meloni di allearsi con la Germania. Secondo lui, questa mossa serve a sfilacciare l’asse franco-tedesco, un’operazione che trova difficile da capire. Meloni ha deciso di rafforzare i rapporti con Berlino, lasciando da parte le alleanze storiche con Parigi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre il governo cerca di trovare un equilibrio tra interessi diversi.

Giorgia Meloni ha scelto di fare asse con la Germania, con l’obiettivo di sfilacciare l’asse franco-tedesco. Pietro Lorefice, senatore del M5S e segretario di presidenza di Palazzo Madama, l’Italia avrebbe dei vantaggi nel coltivare un asse con Berlino? “La premier Meloni sta praticamente dando applicazione a una sua personalissima proprietà transitiva: visto che il cancelliere Merz si sta mettendo in braccio agli Stati Uniti, se io mi metto in braccio a Merz ne consegue che mi metto in braccio a Trump, rassicurandolo una volta di più. Questo autoproclamato ‘asse’ Berlino-Roma porta vantaggi solo alla Germania, con l’Italia ridotta a vagoncino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il modello Caivano, promosso dal governo Meloni con un investimento di 52 milioni di euro, ha rappresentato un intervento di recupero e riqualificazione in una delle aree più problematiche dell’hinterland napoletano.

