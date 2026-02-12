Il Consorzio Bagnoli-Laceno alla Fiera Internazionale del Turismo di Milano

Questa mattina il Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno ha aperto le sue strutture alla Fiera Internazionale del Turismo di Milano. Partecipano con uno stand dedicato a promuovere le bellezze della zona, tra montagne e natura incontaminata. Sono presenti operatori e rappresentanti del territorio, pronti a incontrare operatori e turisti provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è attirare più visitatori e far conoscere le attrattive di Bagnoli e Laceno.

Dialogo con la Regione e interconnessioni tra i territori per un prodotto Irpinia. Il direttore del Consorzio Rocco: "Ecco il Laceno come lo avevamo sognato" Il Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno è presente alla BIT - Fiera Internazionale del Turismo in corso a Milano, uno dei principali eventi internazionali del comparto fieristico legato al turismo. Il Direttore del Consorzio Angelo Mattia Rocco ha partecipato nel pomeriggio di ieri, presso il Padiglione della Regione Campania, al panel "Turismo, territorio e percorsi naturalistici", alla presenza tra gli altri dell'Assessore al Turismo Enzo Maraio e della Direttrice Generale per le politiche culturali e del turismo Rosanna Romano.

