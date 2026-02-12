Il Comune di Falconara alla Bit di Milano per il lancio dell' edizione 2026 di Falcomics

Falconara Marittima partecipa alla Bit di Milano per presentare l’edizione 2026 di Falcomics. La città ha portato le sue novità nel settore del turismo e della cultura, attirando l’attenzione di operatori e appassionati. È la prima volta che Falconara si presenta così ufficialmente alla fiera internazionale, puntando a rilanciare l’immagine e le iniziative future.

FALCONARA MARITTIMA - Falconara Marittima protagonista alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026, il vicesindaco con delega al Turismo Marco Giacanella ha presentato la prossima edizione di FalComics, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, all’interno dello stand della Regione Marche. La partecipazione di Falconara alla più importante fiera internazionale del turismo in Italia è stata possibile grazie alla selezione operata dalla Regione Marche: i posti disponibili erano limitati e il progetto FalComics è stato scelto come evento strategico per la promozione del territorio marchigiano a livello nazionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il lago di Como torna a farsi notare alla Bit di Milano 2026.

