Il cognome che imbarazza 3 figli di una coppia chiedono di cambiarlo | Era diventato un peso
I figli di una coppia riminese hanno chiesto di cambiare il loro cognome. Dopo anni di imbarazzo e difficoltà, hanno deciso di rimuovere il nome che li lega a una famiglia legata alla criminalità. La richiesta arriva da tre ragazzi che vogliono lasciarsi alle spalle un passato pesante.
Rimini, 12 febbraio 2026 – L’hanno fatto i figli di alcuni criminali e boss mafiosi, nel tentativo di ‘cancellare’ il legame con la famiglia d’origine. E anche i figli di padri che li hanno abbandonati da piccoli o sono stati assenti nelle loro vite. Ma c’è ancora anche chi chiede di cambiare il cognome, perché ritiene quello paterno ridicolo o comunque “motivo di vergogna”. La legge italiana lo consente. Ma la richiesta del cambio di cognome, che va presentata alla Prefettura, deve essere sempre ben motivata. E sono parecchi casi in cui le domande vengono respinte. Un cognome diventato “pesante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
