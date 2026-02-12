I figli di una coppia riminese hanno chiesto di cambiare il loro cognome. Dopo anni di imbarazzo e difficoltà, hanno deciso di rimuovere il nome che li lega a una famiglia legata alla criminalità. La richiesta arriva da tre ragazzi che vogliono lasciarsi alle spalle un passato pesante.

Rimini, 12 febbraio 2026 – L’hanno fatto i figli di alcuni criminali e boss mafiosi, nel tentativo di ‘cancellare’ il legame con la famiglia d’origine. E anche i figli di padri che li hanno abbandonati da piccoli o sono stati assenti nelle loro vite. Ma c’è ancora anche chi chiede di cambiare il cognome, perché ritiene quello paterno ridicolo o comunque “motivo di vergogna”. La legge italiana lo consente. Ma la richiesta del cambio di cognome, che va presentata alla Prefettura, deve essere sempre ben motivata. E sono parecchi casi in cui le domande vengono respinte. Un cognome diventato “pesante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cognome che imbarazza, 3 figli di una coppia chiedono di cambiarlo: “Era diventato un peso”

Approfondimenti su Rimini Cognome

Lizzo si presenta in un piccolo bikini bianco dopo aver perso 27 chili, condividendo come il suo peso fosse stata una forma di protezione e comfort.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rimini Cognome

Argomenti discussi: Il cognome che imbarazza, 3 figli di una coppia chiedono di cambiarlo: Era diventato un peso.

" " Il soprannome, traduzione inglese del cognome, diceva tutto: in campo era solido come il legno di quercia. In quegli anni dominati dai fuoriclasse americani, Bob giocava con una tale autorità da essere considerato da tutti i - facebook.com facebook