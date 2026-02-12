il classico di tolstoj la passione di anna karenina

Questa sera alle 21, il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino mette in scena

Questa sera alle 21 il palcoscenico del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà "Anna Karenina – Le donne e la passione", scritto da Alberto Bassetti e diretto da Filippo d’Alessio, con Maddalena Emanuela Rizzi e un cast di interpreti che restituiscono l’attualità e la forza del capolavoro di Tolstoj, in una messinscena che esplora le passioni e i conflitti universali della protagonista. Anna Karenina ci interroga sul mondo emotivo che travolge inaspettatamente il vissuto individuale e sociale irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario. Un personaggio apparentemente scontato ma profondamente enigmatico che ha saputo trascinare nel vortice esistenziale delle emozioni un intero contesto sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Arezzo, il Teatro Mario Spina ha aperto la stagione teatrale 202526 con lo spettacolo “Anna Karenina – Le donne e la passione”.

