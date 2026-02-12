Il CEO di Nike Elliott Hill compone l' atleta perfetto | c' è anche Sinner!

Elliott Hill, CEO di Nike, ha annunciato di aver creato l’atleta perfetto. Tra i campioni scelti, c’è anche Sinner. La sua selezione combina caratteristiche di diversi sport, senza limitarsi al tennis. Hill ha spiegato di aver cercato l’atleta ideale, capace di rappresentare al meglio il marchio e le sue esigenze. La notizia ha fatto discutere tra gli appassionati, curiosi di scoprire chi sarà il nuovo volto di Nike.

Il CEO e presidente di Nike Elliott Hill compone il suo atleta perfetto, scegliendo tra i campioni di tutti gli sport.

