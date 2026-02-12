Il cavallo scappa si schianta contro un' auto e muore

Un cavallo è scappato dalla campagna e ha attraversato la strada a Mules, in Valle Isarco. L’animale ha attraversato la traffico e si è schiantato contro un’auto. L’incidente è stato molto violento, e il cavallo purtroppo non ce l’ha fatta. L’auto è stata danneggiata, e sul posto sono arrivati i soccorritori. La paura è stata tanta, ma per ora si cerca di capire cosa abbia spinto il cavallo a scappare.

Gravissimi i danni riportati dalla vettura. Illeso, per fortuna, il conducente Per l’animale, sfortunatamente, l’impatto è stato fatale. Non si conoscono le cause che hanno portato alla fuga dell’equino, finito sulla carreggiata e che ha impattato in maniera tremenda con l’auto che non ha potuto fare nulla per evitarlo, arrecandole dei danni gravissimi. Illeso, per fortuna, il conducente dell’auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mules, i sanitari della Croce Bianca e i carabinieri, con il tratto di strada completamente chiuso al traffico per le operazioni di soccorso e i rilevamenti, con lievi disagi ai mezzi in circolo.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

