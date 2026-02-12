Il cavallo scappa, si schianta contro un’auto e muore Un impatto violentissimo, tanta paura, un’auto distrutta e un animale che, purtroppo, non ce l’ha fatta: è il bilancio del grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Mules, in Valle Isarco. Intorno alle 18:30, un cavallo è fuggito da un recinto privato, probabilmente spaventato da un rumore improvviso, e ha attraversato la strada statale, finendo contro un’auto che sopraggiungeva. La collisione ha provocato la morte immediata dell’animale

Gravissimi i danni riportati dalla vettura. Illeso, per fortuna, il conducente Per l’animale, sfortunatamente, l’impatto è stato fatale. Non si conoscono le cause che hanno portato alla fuga dell’equino, finito sulla carreggiata e che ha impattato in maniera tremenda con l’auto che non ha potuto fare nulla per evitarlo, arrecandole dei danni gravissimi. Illeso, per fortuna, il conducente dell’auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mules, i sanitari della Croce Bianca e i carabinieri, con il tratto di strada completamente chiuso al traffico per le operazioni di soccorso e i rilevamenti, con lievi disagi ai mezzi in circolo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

