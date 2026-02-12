Il Partito Democratico di Prato si trova di nuovo sotto pressione. Dopo il commissariamento del Comune, i dirigenti discutono su come uscire da questa fase complicata. Biffoni, che ha guidato la città e ha alle spalle una lunga carriera politica, invita a

di Silvia Bini PRATO Mister 22mila preferenze alle elezioni regionali, due volte sindaco di Prato, deputato richiamato alla causa comunale, ex presidente dell’Anci Toscana: Biffoni ha esperienza da vendere per capire che la strada per una candidatura pesante, come quella dopo il commissariamento del Comune, è lunga e articolata. All’interno del partito, con gli alleati del campo largo e con la città. Perciò non ha mostrato particolare esultanza quando il numero due del Nazareno, il deputato Marco Furfaro ha indicato lui, come annunciato da "La Nazione", il "naturale candidato sindaco del Pd". Biffoni, insomma, non ha avuto un sussulto quando ha letto le dichiarazioni di Furfaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Prato-Biffoni scuote i dem: "Sciogliamo i nodi dentro il partito"

A poche ore dall’assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica.

Il Partito Democratico affronta una fase di incertezza, con le tensioni interne e le attese per un partito unitario di Bernardini.

