Il caro carburanti continua la sua corsa | ecco come cambia il prezzo di benzina e diesel

Dopo due giorni di calma, i prezzi di benzina e diesel sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani si trovano di nuovo a dover fare i conti con un aumento dei costi, che rischia di pesare sulle spese quotidiane. La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma e continua a preoccupare chi deve fare il pieno.

Due giorni di respiro, e ora di nuovo il prezzo di benzina e diesel che torna a salire spaventando gli automobilisti italiani. Il caro carburanti riprende la sua marcia carsica, silenziosa ma puntuale, e lo fa proprio quando molti automobilisti avevano smesso di controllare il tabellone luminoso della pompa — illusi, forse, da una tregua fragile. I prezzi medi tornano a salire, spinti dai rialzi dei listini consigliati dei grandi marchi. E no, il rafforzamento dell’euro sul dollaro non basta a fermare la corsa. Benzina e diesel: la lenta risalita conferma il caro carburanti. Certo si tratta di pochi millesimi, ma gli incrementi sono costanti e vanno considerati nel loro complesso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il prezzo dei carburanti risale dopo due giorni di calma.

Il prezzo del diesel torna a salire in tutta Italia.

