Il Carnevale torna a riempire le strade con colori e maschere, e secondo i pediatri, fa bene ai bambini. Diverse ricerche mostrano che per otto su dieci medici, questa festa rappresenta un momento positivo per i più piccoli, che si divertono e socializzano in modo sano.

"Il Carnevale è una festa che ‘fa bene’ ai bambini ”. Da diverse ricerche emerge che “per 8 pediatri su 10 si tratta di un appuntamento positivo per i piccoli". In particolare il via libera al travestimento, caratteristica principale di queste giornata, perché “stimola la loro fantasia ”. Ed è importante “assecondare le scelte. Unico limite le maschere che evocano violenza, guerra e armi varie, che sono fortemente diseducative”. Sono i consigli del pediatra Italo Farnetani, divulgatore e docente di Pediatria dell’università Ludes-United Campus of Malta. "Il Carnevale - spiega Farnetani all’Adnkronos Salute - oltre a dare spazio alla fantasia rappresenta un importante momento di aggregazione tra i coetanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Carnevale è una festa che fa bene ai piccoli"

La festa di Carnevale ad Arielli torna domenica 15 febbraio con la 18ª edizione della sfilata dei carri allegorici, il falò tradizionale e attività di animazione per i più piccoli.

A Mesagne si respira già l’atmosfera del Carnevale 2026.

