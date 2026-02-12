La neve cade ancora sulle strade di Madonna di Campiglio, mentre le carrozze d’epoca attraversano il centro del paese. Le persone si preparano a vivere il Carnevale Asburgico, un evento che riporta indietro nel tempo, tra valzer e abiti d’epoca. I cavalli sbuffano vapore nell’aria fredda, e le carrozze scivolano lente tra le vie innevate, creando un’atmosfera da fiaba.

Le carrozze scivolano tra le vie innevate, trainate da cavalli che sbuffano vapore nell’aria gelida di febbraio. Dame in abiti di broccato e gentiluomini con feluca e tight passeggiano tra le piazze, mentre dalle finestre degli antichi palazzi sventolano i vessilli dell’impero austro-ungarico. Non siamo nella Vienna del 1889, ma a Madonna di Campiglio, dove ogni anno il Carnevale Asburgico trasforma questo borgo alpino in un teatro a cielo aperto che rievoca i fasti della corte imperiale. Elisabetta d’Austria soggiornò qui per la prima volta nel settembre 1889, conquistata dalla bellezza selvaggia delle Dolomiti di Brenta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Carnevale Asburgico di Madonna di Campiglio: quando le Dolomiti tornano a ballare il valzer di Sissi

