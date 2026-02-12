il capolavoro del morazzone esposto negli spazi della fiera

La Fiera di Milano ospita fino al 15 marzo un quadro importante di Pierfrancesco Mazzuchelli, conosciuto come il Morazzone. Si tratta della “Lotta di Giacobbe con l’angelo”, un capolavoro della pittura lombarda del ‘600, esposto negli spazi della Fiera in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. La tela è in prestito dal Museo Diocesano di Milano e attira l’attenzione di molti visitatori interessati all’arte antica.

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Fiera Milano accoglie fino al 15 marzo nei propri spazi uno dei capolavori della pittura lombarda del ‘600, la “ Lotta di Giacobbe con l’angelo “ di Pierfrancesco Mazzuchelli, detto il Morazzone (1573-1626), in prestito dal Museo Diocesano di Milano. Il dipinto, databile intorno al 1610, raffigura l’episodio biblico narrato nella Genesi (32, 23-33), cogliendo l’istante di massima tensione della lotta notturna tra Giacobbe e l’angelo, quando quest’ultimo, non riuscendo ad avere la meglio, gli sloga l’anca. La scena è costruita su una contrapposizione dinamica dei corpi, esaltata da una luce fredda e metallica e da una gamma cromatica tagliente, che conferiscono all’insieme una forza narrativa e simbolica di rara intensità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

