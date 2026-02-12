Il busto del Maestro per i 100 anni di Turandot

Nel foyer del teatro dedicato a Puccini, è stato sistemato un busto di marmo del compositore lucchese. L’opera, realizzata dall’artista Nicola Domenici, è stata donata dal Rotary Club in occasione del centenario della prima di Turandot. Rimarrà lì ad accogliere il pubblico e celebrare il legame tra Puccini e la sua città.

Rimarrà lì, nel foyer, ad accogliere il pubblico nel Teatro che porta il suo nome: è il busto di marmo del più noto dei compositori lucchesi realizzato dall'artista Nicola Domenici e donato dal Rotary Club Giacomo Puccini nell'anno del centenario della 'Turandot'. "Tra poco più di due mesi, il 25 aprile, qui andrà in scena l'opera ri-prodotta dal Teatro, dopo un grande lavoro portato avanti in questi mesi dalle nostre maestranze - ha ricordato il sindaco Mario Pardini durante l'inaugurazione la scultura - Questo omaggio renderà la ricorrenza ancora più speciale: ringrazio dunque il Rotary Club Giacomo Puccini per questo omaggio alla città, che arriva dopo un prestigioso riconoscimento internazionale alla Fondazione Giacomo Puccini".

