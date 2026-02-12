Il boss D' Alessandro ha pubblicato un libro di poesie scritte in carcere

Vincenzo D’Alessandro, il boss di Castellammare di Stabia, ha appena pubblicato un libro di poesie scritto in carcere. È la prima volta che un criminale di così alto livello decide di condividere versi scritti tra le mura della detenzione. La notizia fa discutere, anche perché il libro è stato pubblicato di nascosto, e lui stesso ha scritto le poesie durante i mesi di carcere.

Il volume, che raccoglie trenta componimenti, è stato diffuso nei giorni scorsi da una casa editrice indipendente, a pochi giorni dal trasferimento del detenuto al regime di 41 bis Vincenzo D’Alessandro, storico capoclan di Castellammare di Stabia, ha pubblicato dal carcere una raccolta di poesie scritte durante la detenzione. Il volume, che raccoglie trenta componimenti, è stato diffuso nei giorni scorsi da una casa editrice indipendente, a pochi giorni dal trasferimento del detenuto al regime di 41 bis. I testi sarebbero stati scritti, come emerge da alcuni passaggi, durante i trasferimenti tra diversi istituti penitenziari italiani.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Vincenzo DAlessandro I ‘fiocchetti" diventano libro di poesie Nunzio Borelli, noto per la sua lunga carriera come medico di famiglia, ha recentemente pubblicato un libro di poesie. “Nero Gotico”, Alessio Evangelista pubblica il suo primo libro di poesie Alessio Evangelista presenta il suo primo libro di poesie, intitolato “Nero Gotico”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vincenzo DAlessandro Argomenti discussi: Il boss Vincenzo D’Alessandro al 41 bis: Comandava il clan di Castellammare dal carcere; Castellammare, pubblicità e eventi: i nuovi affari del boss D’Alessandro; L'omicidio di Alessandro Moretti? E' una vendetta. L'analisi del poliziotto che il nipote del boss voleva eliminare - FoggiaToday; Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società. Versi dal carcere, il boss diventa poetaLa poesia è lo spazio dove posso essere ciò che desidero. Si legge anche questo verso tra le trenta composizioni che il boss Vincenzo D'Alessandro, 50 anni il prossimo 15 febbraio, ha scritto viagg ... ansa.it Il boss D'Alessandro ha pubblicato un libro di poesie scritte in carcereIl volume, che raccoglie trenta componimenti, è stato diffuso nei giorni scorsi da una casa editrice indipendente, a pochi giorni dal trasferimento del detenuto al regime di 41 bis ... napolitoday.it Versi dal carcere, il boss diventa poeta. Pubblicata una raccolta di 30 poesie firmate da Vincenzo D'Alessandro, che raccontano la sua esperienza dietro le sbarre. #ANSA facebook Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana #RoccoMoretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scoote x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.