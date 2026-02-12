Il borgo di Roma nord piombato in lockdown Gualtieri ordina l’apertura di una strada verso la città

Il borgo di Roma Nord si trova in difficoltà. La scala pedonale in metallo, lunga 141 gradini, non permette a tutti di muoversi facilmente. Molti residenti fanno fatica a salire con la spesa o a scendere, specialmente quando piove o ci sono bambini da portare a scuola. Il sindaco Gualtieri ha deciso di intervenire e ha ordinato l’apertura di una strada che collegherà il borgo con la città, sperando di alleggerire la situazione e migliorare la vita dei residenti.

Ad Isola Farnese si lavora per riconnettere il quartiere con il resto di Roma. Nuova ordinanza del Sindaco, intanto spunta anche un'ulteriore alternativa per "liberare" gli abitanti La scala pedonale in metallo non basta. Con i suoi 141 gradini non tutti possono percorrerla, difficile anche per i più giovani portare su la spesa o scendere, in giornate di pioggia come quelle che stanno sferzando la città, con i bambini per portarli a scuola. Così Isola Farnese, il borgo di Roma nord rimasto isolato a causa di un costone parzialmente franato, reclama a gran voce il ritorno alla normalità. L'uscita da quella sorta di nuovo "lockdown" che il quartiere vive dall'8 gennaio, da quando alcuni massi si sono staccati da oltre venti metri di altezza franando sull'unica strada di collegamento con il resto della città.

