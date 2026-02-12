Sempre più stranieri scelgono le Marche per le vacanze. Tra questi, gli americani arrivano in cerca di un turismo più tranquillo e di qualità. Molti italiani, invece, si dedicano a scoprire le bellezze della regione. La tendenza al turismo ‘slow’ si fa sempre più forte, e le Marche rispondono offrendo esperienze autentiche e rilassanti.

Cercano un turismo ‘slow’ e di qualità, gli stranieri – e tra questi spuntano gli americani – e gli italiani alla scoperta delle Marche. Secondo i dati elaborati dalla Regione Marche, il buon vivere e il buon cibo affascinano, per quanto riguarda gli stranieri, soprattutto i visitatori provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, ma anche svizzeri, francesi e polacchi. Al sesto posto nella classifica degli arrivi e delle presenze ci sono gli Stati Uniti, seguono il Regno Unito, il Belgio, l’Austria, la Romania, la Repubblica Ceca, la Spagna, l’Ucraina, la Svezia e il Brasile. Altrettanto interessante è l’indagine effettuata sull’utilizzo della carta di credito Visa nelle Marche da parte degli stranieri tra il 2023 e il 2025, che mette in evidenza incrementi rilevanti della spesa da parte dei tedeschi (+130,7%), dei francesi (+47,7%) e soprattutto degli statunitensi (+236,8% Stati Uniti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il boom di stranieri. Ecco gli americani: "Qui trovano qualità"

Approfondimenti su Marche Americani

Durante la visita in Oman, Meloni ha osservato direttamente il crescente successo del “Made in Italy”.

Un uomo di 43 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver molestato un ragazzo di 19 anni nel centro di Faenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marche Americani

Argomenti discussi: Il boom di stranieri. Ecco gli americani: Qui trovano qualità; Turismo: Brasile da record: 9,3 milioni di visitatori nel 2025; Le Marche volano alla Bit. Boom di stranieri e presenze ai massimi storici -VIDEO; Marche da record alla Bit di Milano: il 2025 è l’anno d’oro del turismo. Boom di stranieri.

Università, Napoli attira: boom di allievi stranieriGli stranieri amano e affollano Napoli per tanti motivi: storia, arte, clima, cibo e quella vitalità che la rende una città unica al mondo. Però negli ultimi hanno iniziato ... ilmattino.it

Turismo 2025, Lecce tra le protagoniste della crescita pugliese: +13% arrivi e boom di stranieriLa sfida per il futuro, anche per Lecce, sarà quella indicata dal presidente Decaro: un turismo che non consumi i luoghi ma li attraversi con rispetto, rafforzando comunità e identità. Una crescita ... leccesette.it

Coli #Saco nuovo idolo della #Casertana. Esordio boom per il mediano del Napoli LEGGI QUI areanapoli.it/share/621052/ - facebook.com facebook