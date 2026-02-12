Il boom di stranieri Ecco gli americani | Qui trovano qualità
Sempre più stranieri scelgono le Marche per le vacanze. Tra questi, gli americani arrivano in cerca di un turismo più tranquillo e di qualità. Molti italiani, invece, si dedicano a scoprire le bellezze della regione. La tendenza al turismo ‘slow’ si fa sempre più forte, e le Marche rispondono offrendo esperienze autentiche e rilassanti.
Cercano un turismo ‘slow’ e di qualità, gli stranieri – e tra questi spuntano gli americani – e gli italiani alla scoperta delle Marche. Secondo i dati elaborati dalla Regione Marche, il buon vivere e il buon cibo affascinano, per quanto riguarda gli stranieri, soprattutto i visitatori provenienti dalla Germania e dai Paesi Bassi, ma anche svizzeri, francesi e polacchi. Al sesto posto nella classifica degli arrivi e delle presenze ci sono gli Stati Uniti, seguono il Regno Unito, il Belgio, l’Austria, la Romania, la Repubblica Ceca, la Spagna, l’Ucraina, la Svezia e il Brasile. Altrettanto interessante è l’indagine effettuata sull’utilizzo della carta di credito Visa nelle Marche da parte degli stranieri tra il 2023 e il 2025, che mette in evidenza incrementi rilevanti della spesa da parte dei tedeschi (+130,7%), dei francesi (+47,7%) e soprattutto degli statunitensi (+236,8% Stati Uniti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Marche Americani
Meloni in Oman ha toccato con mano il boom del “Made in Italy”. L’imprenditrice Carannante: “Qui si vince con la qualità”
Durante la visita in Oman, Meloni ha osservato direttamente il crescente successo del “Made in Italy”.
Gli immigrati rivendicano il “diritto di preda”: ecco gli stupratori seriali stranieri
Un uomo di 43 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver molestato un ragazzo di 19 anni nel centro di Faenza.
Ultime notizie su Marche Americani
Argomenti discussi: Il boom di stranieri. Ecco gli americani: Qui trovano qualità; Turismo: Brasile da record: 9,3 milioni di visitatori nel 2025; Le Marche volano alla Bit. Boom di stranieri e presenze ai massimi storici -VIDEO; Marche da record alla Bit di Milano: il 2025 è l’anno d’oro del turismo. Boom di stranieri.
Università, Napoli attira: boom di allievi stranieriGli stranieri amano e affollano Napoli per tanti motivi: storia, arte, clima, cibo e quella vitalità che la rende una città unica al mondo. Però negli ultimi hanno iniziato ... ilmattino.it
Turismo 2025, Lecce tra le protagoniste della crescita pugliese: +13% arrivi e boom di stranieriLa sfida per il futuro, anche per Lecce, sarà quella indicata dal presidente Decaro: un turismo che non consumi i luoghi ma li attraversi con rispetto, rafforzando comunità e identità. Una crescita ... leccesette.it
Coli #Saco nuovo idolo della #Casertana. Esordio boom per il mediano del Napoli LEGGI QUI areanapoli.it/share/621052/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.