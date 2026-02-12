Nella serata di coppa, il Bologna esce di scena dopo una battaglia contro la Lazio. La partita si accende subito: al 15’, Cambiaghi sfiora il gol, ma prima il portiere Provedel e poi la traversa gli negano la rete. La partita si decide ai rigori, dove la Lazio vince 5-2 e passa il turno, lasciando i padroni di casa a casa.

Nella classica serata da dentro o fuori, il Dall’Ara canta e il Bologna spinge sin da subito. Al 15’, prima Provedel e poi la traversa negano il gol a Cambiaghi nel giro di 5 secondi. Al 30’, invece, il Bologna giustamente concretizza la superiorità: corner velenoso di Moro e zuccata in mischia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna Lazio

La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia.

La Lazio supera il Bologna ai rigori e vola in semifinale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: I Campioni in carica del Bologna sono già fuori: la Lazio vince ai rigori; Il Bologna saluta la Coppa Italia: la Lazio passa 5-2 ai rigori | Cronaca e pagelle; Bologna, fatagli gli errori dal dischetto: la Lazio vince e va in semifinale, Coppa Italia addio; Il cambiamento climatico e i suoi effetti sulla salute: Paolo Pandolfi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, intervistato dalla giornalista Donatella Barbetta — Azienda USL di Bologna.

Italiano, il Bologna si è smarrito: Persa concretezza, ma c’è ancora tempo per ripartireIl tecnico rossoblù ha parlato al termine della gara contro la Lazio che ha portato all'eliminazione dalla Coppa Italia ... tuttosport.com

Il Bologna saluta la Coppa Italia: la Lazio passa 5-2 ai rigori | Cronaca e pagelleRossoblù in vantaggio con la capocciata in mischia di Castro al 30' poi, a inizio ripresa, il tap-in di Noslin che manda tutti ai calci di rigore. Dal dischetto, decisivi gli errori di Ferguson e Orso ... bolognatoday.it

La Lazio è in semifinale di Coppa Italia Superato il Bologna di Italiano ai calci di rigore #DAZN x.com

Il Bologna campione in carica è fuori dalla Coppa Italia: la Lazio vince ai calci di rigore e vola in semifinale - facebook.com facebook