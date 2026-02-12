Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Santiago Castro. Il club ha deciso di prolungare il contratto dell’attaccante fino a giugno 2030. La decisione arriva dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, conclusa ai rigori sotto la Bulgarelli. Castro continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nelle prossime stagioni.

Bologna, 12 febbraio 2026 – All’indomani dell’uscita di scena ai quarti di finale dalla Coppa Italia con la Lazio, fatali i rigori sotto la Bulgarelli, il Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto di Santiago Castro, che resterà in rossoblù fino al giugno 2030. “Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030 ”. Così, con questa nota, il club ha ufficializzato il proseguo dell’avventura sotto alle Due Torri del centravanti argentino classe 2004, che andrà a guadagnare un milione di euro circa a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bologna rinnova Castro, la nota ufficiale del club: l'avventura rossoblù continua

La società Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'attaccante Castro.

