Il Bbc porta a casa un giovane spagnolo Arriva Harold Grant ex utility dei Twins

Il Bbc Grosseto ha annunciato l’ingaggio di Harold Grant. Il giovane, di 21 anni e di origini barcellonesi, arriva dopo aver giocato in Spagna e con passaporto dominicano. È lui il nuovo utility che vestirà la maglia dei toscani nella stagione 2026.

Sarà Harold Grant, 21 anni compiuti a ottobre, originario di Barcellona, con passaporto dominicano, il nuovo utility del Bbc Grosseto per la stagione 2026. Il dg Claudio Banchi ha ufficializzato l'ingaggio di questo promettente atleta, in grado di giocare in seconda, terza base e all'esterno, che ha una carriera già interessante alle spalle. Grant, all'età di 17 anni, ha infatti firmato un contratto con i Minnesota Twins, che l'hanno utilizzato nel 2022 nella Dominican Summer league (45 partite giocate, 298 di media battuta, con tre fuoricampo e 23 punti battuti a casa), prima di essere trasferito in Florida nella rookie league con altre 61 partite.

