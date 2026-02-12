ICE lascia Minneapolis e il governatore del Minnesota attacca Trump è responsabile di quanto accaduto

Gli agenti dell’Ice hanno deciso di lasciare Minneapolis, dopo le tensioni e le violenze degli ultimi mesi. Il governatore del Minnesota ha puntato il dito contro Trump, accusandolo di essere responsabile di quanto è successo. La decisione arriva in un momento difficile, con due persone uccise e molte proteste nella città. La situazione si fa sempre più tesa.

Il plenipotenziario per il controllo dei confini degli Stati Uniti Tom Homan ha annunciato che gli agenti dell’Ice si ritireranno dalla città di Minneapolis. L’operazione nella città era iniziata a dicembre. In due mesi gli agenti federali hanno ucciso almeno due cittadini americani. Minneapolis ha risposto con grandi manifestazioni agli omicidi e alle violenze. Tim Walz, governatore del Minnesota, ha attaccato il presidente Trump, indicandolo come il responsabile di quanto accaduto. L’Ice si ritirerà da Minneapolis Dopo due mesi di operazione anti immigrazione, l’Ice si ritirerà da Minneapolis. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine nei confronti del governatore del Minnesota, Tim Waltz, e del sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, per presunta ostruzione alle attività dell’Ice.

A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’incidente in cui un migrante è stato ferito da colpi di arma da fuoco, pochi giorni dopo l’uccisione di un’attivista da parte di un agente ICE.

