I vincitori dell’oro per la danza sul ghiaccio hanno due brutte storie

Guillame Cizeron, uno dei protagonisti della danza sul ghiaccio, si trova al centro di una brutta vicenda. La sua ex partner sportiva lo accusa di violenza psicologica, una denuncia che sta facendo discutere nel mondo dello sport e tra i fan. La polemica si aggiunge alle sue vittorie, ma lui per ora preferisce non commentare.

Mercoledì, alle Olimpiadi invernali, i pattinatori francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron hanno vinto l’oro nella danza sul ghiaccio, una disciplina di coppia che rientra nella categoria del pattinaggio di figura. I due si sono fatti particolarmente notare, oltre che per la riuscita del loro programma, anche perché avevano cominciato a pattinare insieme da poco, a marzo dell’anno scorso, cosa abbastanza rara a questi livelli. Il motivo è che, per via di due brutte storie che li hanno coinvolti, entrambi si erano trovati senza un partner con cui gareggiare quando mancava poco tempo per prepararsi alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

