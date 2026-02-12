Sul ghiacciaio del Cedec, in Lombardia, il caldo sta avanzando in modo preoccupante. Gli scienziati osservano con attenzione i segnali di scioglimento e si chiedono quante specie stanno sparendo in questa zona. La perdita di ghiaccio non riguarda solo il paesaggio, ma anche il futuro delle Alpi e delle persone che lì vivono.

Il rumore delle rocce che franano si sovrappone a quello degli scarponi che scricchiolano su un terreno di pietre e ghiaccio. Virginia Toscano Rivalta, che sta facendo un dottorato di ricerca all’università Statale di Milano e al Museo delle scienze di Trento (Muse), cammina sul ghiacciaio del Cedec, nell’omonima valle, in Lombardia, a 2.700 metri di d’altezza. Si volta verso il punto da cui proviene il suono della frana, scruta la lingua di ghiaccio e poi riprende il lavoro. “Non è vero che sul ghiacciaio non c’è vita: ci sono i batteri e diverse specie animali e vegetali. Stiamo cercando di capire di più della diversità biologica di questi ambienti”, racconta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I testimoni silenziosi della scomparsa di un ghiacciaio

I testimoni silenziosi della scomparsa di un ghiacciaioSul Cedec, in Lombardia, il tempo si misura in gradi che aumentano. La domanda ricorrente tra gli scienziati è: quante specie stiamo perdendo e cosa significa per le Alpi e per le persone?

