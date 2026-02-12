I segreti di Ilia Malinin | biomeccanica timing lavoro sistematico e no days off

Ilia Malinin, il giovane pattinatore americano, si prepara a vincere le Olimpiadi con un lavoro intenso e senza pause. Ogni giorno si allena duramente, concentrandosi sulla biomeccanica e sul timing dei suoi movimenti. La sua disciplina e il suo impegno sono al centro di una preparazione che punta a spingere oltre i limiti del pattinaggio artistico. Malinin non si ferma mai, e la sua determinazione si vede in ogni sua esibizione.

Ilia Malinin è considerato uno dei talenti più rivoluzionari del pattinaggio artistico contemporaneo. Ventunenne statunitense, ha attirato l’attenzione internazionale per aver portato in gara elementi tecnici ritenuti quasi impossibili, ridefinendo gli standard della disciplina. Malinin è diventato il simbolo di una nuova generazione di pattinatori capaci di spingere la difficoltà tecnica a livelli mai visti prima, con un approccio che combina potenza atletica e controllo. È considerato il "dio" del quadruplo axel, ma c'è chi sogna di vederlo cimentarsi nel quintuplo proprio alle Olimpiadi, anche se lui ha fatto capire che non è intenzionato a provarlo a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Novak Djokovic ha seguito con attenzione la performance di Ilia Malinin alle Olimpiadi.

Ilia Malinin, il giovane pattinatore americano di 21 anni, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello sport con un’impresa storica.

