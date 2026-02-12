I Romani usavano escrementi umani come medicina | in Turchia la prima prova

In Turchia, un team di archeologi ha scoperto prove concrete che gli antichi Romani usavano escrementi umani come rimedi medici. La scoperta, guidata dall’archeologo Cenker Atila dell’università di Sivas Cumhuriyet, dimostra che questa pratica antica non era solo leggenda. I ricercatori hanno analizzato reperti e ritrovamenti che confermano questa usanza, portando alla luce un aspetto insolito della medicina romana.

(Adnkronos) – La prova reale che gli antichi Romani usavano feci umane come trattamenti medicali esiste: afferma di averla trovata in Turchia un team di ricercatori guidato da Cenker Atila, archeologo dell'università turca di Sivas Cumhuriyet. Lo studio è stato pubblicato sul 'Journal of Archaeological Science'. Atila ha spiegato alla 'Cnn' di aver individuato residui di queste prove in alcune bottiglie di vetro romane, note come unguentari – vasetti che contenevano appunto unguenti, polveri cosmetiche o 'medicinali' – al Museo di Bergama (Smirne) durante le ricerche per un libro, 'Glass Objects from Bergama Museum' scritto nel 2022.

