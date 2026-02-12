i presidenti dei consigli regionali riuniti a niscemi

I presidenti dei consigli regionali si sono incontrati oggi a Niscemi. Durante la riunione hanno approvato all’unanimità un piano di aiuti per le zone colpite dalla frana e dal ciclone Harry. I rappresentanti delle regioni si sono impegnati a promuovere iniziative di solidarietà per sostenere le comunità in difficoltà.

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Con un ordine del giorno approvato all'unanimità, la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunita oggi nella sala consiliare del Comune di Niscemi, ha stabilito di promuovere iniziative di solidarietà da destinare a progetti di sostegno in favore dei territori e delle popolazioni di Niscemi, duramente colpiti dalla frana, e dei comuni interessati dal ciclone Harry. La Conferenza, in seduta plenaria e presieduta da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza, e fortemente voluta dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, ha stabilito, in particolare, di istituire un Tavolo di coordinamento presso la stessa Conferenza, composto, oltre che dal presidente dell'Ars, anche dai presidenti dei Consigli regionali di Calabria e Sardegna, con compiti di coordinamento e supervisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Niscemi si è concluso l’incontro tra i presidenti dei consigli regionali.

