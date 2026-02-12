I ponti culturali di Antiseri non moriranno mai Il ricordo di Rubbettino e Cavallaro

Questa notte, il filosofo e accademico Dario Antiseri si è spento nella sua casa in Umbria. La sua morte segna la fine di un percorso che ha unito l’Italia e l’Europa attraverso i ponti della cultura e del pensiero. Antiseri aveva costruito un legame forte tra Cesi di Terni, Vienna, Foligno e Londra, lasciando un’impronta indelebile nel mondo accademico e tra gli studenti. La sua vita è stata un viaggio tra dubbi e convinzioni, che ora lascia un vuoto difficile da colmare.

C'è un filo sottile che lega Cesi di Terni a Vienna, Foligno a Londra, la Luiss ai licei italiani. È il filo del dubbio, esercitato come metodo e vissuto come fede che si è spezzato nella notte, nella casa umbra dove Dario Antiseri si è spento dopo una lunga malattia. Ma, come accade ai maestri veri, l'eco delle sue idee è destinata a restare. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, formatosi a Perugia e poi in diversi atenei europei, Antiseri è stato l'allievo italiano più brillante di Karl Popper. Dell'epistemologo austriaco ha diffuso nel nostro Paese il razionalismo critico, firmando – tra l'altro – una delle biografie più note, pubblicata da Rubbettino.

