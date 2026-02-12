I poliziotti a cavallo non hanno potere di agire

A Bellaria Igea Marina, gli agenti della polizia penitenziaria a cavallo sono tornati in strada. La loro presenza, che si è vista per la prima volta durante la festa di Sant’Apollonia, ha riacceso il discorso sulla sicurezza in città. Tuttavia, le forze a disposizione non permettono loro di intervenire in modo deciso.

La presenza a Bellaria Igea Marina degli agenti della polizia penitenziaria a cavallo, tornati a pattugliare le strade della città dopo aver fatto per la prima volta durante la festa di Sant'Apollonia, riaccende il dibattito sulla sicurezza. A sollevare un polverone è il centrosinistra con la lista civica di opposizione Cambiamo Bellaria Igea Marina, guidata da Jacopo Valentini, che chiede chiarezza sull'effettiva portata dell'iniziativa. Il tema è quello del rafforzamento del presidio del territorio, soprattutto in occasione dei grandi eventi. Un obiettivo condivisibile, ci tengono a sottolineare dalla minoranza, ma che rischia di essere frainteso se non spiegato correttamente ai cittadini.

