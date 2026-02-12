‘I pittori e la luce Un itinerario dal Rinascimento all’Impressionismo’ secondo appuntamento con la professoressa Angela Pampolini

Prosegue il ciclo di incontri di storia dell’arte dedicato ai pittori e alla luce. Questa sera, la professoressa Angela Pampolini guida il pubblico attraverso un viaggio che va dal Rinascimento all’Impressionismo, spostandosi tra i capolavori e le tecniche dei grandi artisti. Un appuntamento che attira appassionati e curiosi per scoprire come la luce ha influenzato la pittura nel corso dei secoli.

Prosegue il secondo appuntamento degli incontri di storia dell'arte sul tema: ‘I pittori e la luce. Un itinerario dal Rinascimento all’Impressionismo’, a cura della professoressa Angela Pampolini. L'iniziativa si terrà il giorno 17 presso la biblioteca Bassani, dalle 17 alle 18.20. Attraverso l'analisi di opere pittoriche comprese tra Quattrocento e Ottocento, verranno precisati i valori espressivi e i molteplici significati assunti dalla luce nel corso del tempo. Le luci e le ombre non hanno solo la funzione di rendere in modo convincente l'impressione di volume e di spazio, poiché le scelte che riguardano l'intensità e il tipo di illuminazione all'interno dei dipinti sono il riflesso della sensibilità dell'artista, della sua particolare visione del mondo e di quella dell'epoca in cui egli opera.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

