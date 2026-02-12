‘I pittori e la luce Un itinerario dal Rinascimento all’Impressionismo’ secondo appuntamento con la professoressa Angela Pampolini

Da ferraratoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il ciclo di incontri di storia dell’arte dedicato ai pittori e alla luce. Questa sera, la professoressa Angela Pampolini guida il pubblico attraverso un viaggio che va dal Rinascimento all’Impressionismo, spostandosi tra i capolavori e le tecniche dei grandi artisti. Un appuntamento che attira appassionati e curiosi per scoprire come la luce ha influenzato la pittura nel corso dei secoli.

Prosegue il secondo appuntamento degli incontri di storia dell'arte sul tema: ‘I pittori e la luce. Un itinerario dal Rinascimento all’Impressionismo’, a cura della professoressa Angela Pampolini. L'iniziativa si terrà il giorno 17 presso la biblioteca Bassani, dalle 17 alle 18.20. Attraverso l'analisi di opere pittoriche comprese tra Quattrocento e Ottocento, verranno precisati i valori espressivi e i molteplici significati assunti dalla luce nel corso del tempo. Le luci e le ombre non hanno solo la funzione di rendere in modo convincente l'impressione di volume e di spazio, poiché le scelte che riguardano l'intensità e il tipo di illuminazione all'interno dei dipinti sono il riflesso della sensibilità dell'artista, della sua particolare visione del mondo e di quella dell'epoca in cui egli opera.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su I Pittori E La Luce

A Biccari appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

A Rocchetta Sant’Antonio appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su I Pittori E La Luce

Argomenti discussi: I pittori della luce; I pittori e la luce: alla Bassani un itinerario nell’arte in due tappe con Angela Pampolini; Corpo Tessuto: politica, memoria e pittura nella ricerca di Simone Miccichè; Tanta pittura e idee fresche: la carica delle nuove gallerie.

i pittori e laI pittori e la luce: alla Bassani un itinerario nell'arte in due tappe con Angela PampoliniSono dedicati al tema: I pittori e la luce. Un itinerario dal Rinascimento all'Impressionismo i due appuntamenti con la Storia dell'arte, a cura di Angela Pampolini, in programma martedì 10 e ... cronacacomune.it

Pittori dentro la storia dell’arte: Artisti bagheresi espongono a Palermo.Riceviamo e pubblichiamo:Dal 6 al 20 marzo 2026, gli spazi della Ex Real Fonderia Oretea alla Cala (Piazza Fonderia, Palermo) ospiteranno la mostra collettiva dal titolo Pittori dentro la storia dell ... comune.bagheria.pa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.