Dopo le recenti elezioni nei Paesi Bassi, il partito D66 ha ottenuto una vittoria chiara, invertendo la rotta rispetto alle tendenze sovraniste. La vittoria dei socioliberali dimostra che il sovranismo non è una strada obbligata e che in Europa ci sono alternative. La vittoria di D66 rischia di cambiare gli equilibri politici nel Nord Europa, ponendo fine a un’epoca di spinte nazionaliste.

Le elezioni di ottobre nei Paesi Bassi hanno dimostrato che il sovranismo non è inevitabile. La vittoria del partito socioliberale D66 ha segnato un’inversione di tendenza nel Nord Europa. A fine gennaio, la nascita di un governo di minoranza con cristiano-democratici e liberali era la prova che il centrodestra europeo non è obbligato a inseguire l’estrema destra. Adesso il primo ministro riformista e moderato Rob Jetten alza l’asticella. Nell’accordo di coalizione l’europeismo non è evocato come un principio astratto: è la linea guida di un progetto politico da rafforzare e rendere operativo. Il capitolo dedicato all’Unione è insolitamente ambizioso per un programma di governo: l’Europa deve diventare più autonoma, più capace di agire come blocco geopolitico, più veloce nelle decisioni su difesa, energia, tecnologia, finanza e industria; deve superare i meccanismi che la rallentano e imparare la nuova grammatica del potere in un mondo multipolare e caotico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I Paesi Bassi contro Orbán e i sabotatori dell’Ue

Approfondimenti su Paesi Bassi

A partire dal 1° gennaio, le nuove norme UE sul roaming offrono agli utenti più dati e costi ridotti quando viaggiano nei paesi aderenti.

Il governo ungherese ha dichiarato che non supporterà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ritenendo che questa mossa potrebbe scatenare un conflitto con la Russia.

Ultime notizie su Paesi Bassi

Argomenti discussi: Veto al populismo | I Paesi Bassi contro Orbán e i sabotatori dell’Ue; I Paesi Bassi obbligati a tutelare i cittadini di Bonaire dall’innalzamento del mare (e non solo): la...; Innovazione industriale e zootecnica contro lo spreco alimentare (di P. Paganini); Jutta Leerdam nella storia: oro e record Olimpico nei 1000m di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.

I Paesi Bassi contro la Germania per i ritardi sulla ferrovia della BetuweGli olandesi si sono stancate delle lungaggini tedesche per i lavori di potenziamento del collegamento con la ferrovia Betuwe e affermano che si rischia di completare i lavori non prima di un decennio ... trasportoeuropa.it

>ANSA-FOCUS/ I Paesi Bassi alle urne, è Wilders contro tutti(di Valentina Brini) Cinque volti, cinque visioni e un'unica incognita: il futuro dei Paesi Bassi. Mercoledì gli olandesi tornano alle urne per la quarta volta in meno di un decennio, travolti da una ... ansa.it

John Frusciante con un fan ad Amsterdam, Paesi Bassi. Giugno 2022 - facebook.com facebook

I Paesi Bassi hanno arrestato 15 persone accusate di aver diffuso contenuti propagandistici sullo Stato Islamico su TikTok x.com