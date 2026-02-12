i giorni di weimar la memoria e le domande

Dopo la caduta del Muro di Berlino, uno dei primi desideri di chi ha vissuto quegli anni è stato riscoprire i luoghi della Germania di allora. Così, sono partito per la Turingia, seguendo le tracce di un giovane Hegel. Sono passato da Jena, poi da Erfurt, e infine sono arrivato a Weimar, dove la memoria storica si mescola alle domande ancora aperte.

Subito dopo la caduta del Muro di Berlino sentii il bisogno di andare in Turingia, sulle tracce del giovane Hegel: prima Jena, poi Erfurt, infine Weimar. Hegel non insegnò mai lì, eppure nei primi anni Novanta la città appariva come il centro di un grande paesaggio filosofico. Ero lì non sapendo ancora che pochi anni dopo Siena e Weimar si sarebbero gemellate. L’impatto fu duro. Ricordo quello che ci indicarono come il ristorante più prestigioso: due scalini in discesa, arredi in formica anni Cinquanta, un’essenzialità quasi spoglia ma dignitosa. Era una città che usciva lentamente dalla storia e non aveva ancora imparato a mostrarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

