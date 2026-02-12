Una nuova guida semplice e dettagliata aiuta insegnanti e personale scolastico a capire i loro diritti. In modo pratico, spiega cosa fare in caso di malattie, congedi, permessi o ferie. La pubblicazione, anche in formato e-book, vuole essere uno strumento utile per chi lavora nella scuola e ha bisogno di chiarimenti sui propri diritti.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto . L'articolo I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Anche formato e-book .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di... Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Anche formato e-book; Calpestati i diritti dei docenti turchi, al Liceo Italiano di Istanbul è muro contro muro; Aspettativa non retribuita docenti, non riduce le 150 ore dei permessi studio: parere ARAN; Carta docente decurtata a 400 euro o meno, insegnanti sempre più poveri ed umiliati. Attenzione ad abusare della pazienza di lavoratrici e lavoratori.

