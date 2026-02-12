Israele sfrutta i crimini tra palestinesi per spingere gli arabi israeliani a lasciare il paese. Tel Aviv si serve dell’alto numero di omicidi tra i giovani arabi per alimentare la paura e convincerli a partire. Allo stesso tempo, il governo utilizza l’antisemitismo come leva per attrarre nuovi immigrati ebrei, soprattutto dall’Europa. La strategia sembra voltare le spalle alle tensioni interne, puntando su divisioni e opportunità politiche.

Tel Aviv sfrutta l’alto tasso di omicidi tra gli arabi israeliani per spingerli a lasciare il paese. E strumentalizza l’antisemitismo per favorire l’immigrazione degli ebrei, soprattutto europei Tel Aviv sfrutta l’alto tasso di omicidi tra gli arabi israeliani per spingerli a lasciare il paese. E strumentalizza l’antisemitismo per favorire l’immigrazione degli ebrei, soprattutto europei Mentre i mezzi di informazione internazionali si concentravano giustamente sul genocidio e sull’enorme sfollamento a Gaza, oltre che sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania e nella Gerusalemme Est occupata, non si è parlato quasi per niente dei trecento omicidi avvenuti in Israele nel 2025. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I crimini tra palestinesi convengono a Israele

Approfondimenti su Israele Palestina

Ultime notizie su Israele Palestina

Argomenti discussi: I crimini tra palestinesi convengono a Israele; PALESTINA: PRESENTATO ALLA CAMERA GENOCIDIO DI GAZA: UN CRIMINE COLLETTIVO, IL RAPPORTO DI FRANCESCA ALBANESE; Il silenzio sulla tragedia della Striscia: una crepa morale nel mondo; Francesca Albanese alla Camera: La Palestina continua a essere distrutta e l'Italia è complice. E sulle sanzioni Usa attacca il governo Meloni.

